Voetballers PKC’83 mogen eindelijk het veld weer op en ontvangen Pelikaan S

nieuws

Foto Andor Heij: Oranje Nassau - PKC 83

Nederland gaat zaterdag grotendeels weer van het coronaslotslot. Dat geldt ook voor het voetbal bij de volwassenen en PKC’83 lijkt in Groningen de primeur te hebben.

Er mag weer tegen andere clubs gevoetbald worden en eersteklasser PKC ’83 oefent zaterdagmiddag op sportpark De Kring in Groningen tegen klassengenoot Pelikaan S uit Oostwold. Toeschouwers zijn welkom, maar zij moeten wel anderhalve meter afstand van elkaar houden.

PKC had wat dat betreft een vooruitziende blik, want de wedstrijd was al ingepland voordat de vervroegde versoepelingen bekend werden. PKC oefent de zaterdag daarna nog twee keer. Op 3 juli tegen Bedum en op 10 juli tegen Katwijk uit de tweede divisie. Ook die wedstrijden worden op De Kring afgewerkt.