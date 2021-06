Voetbalfeestje bij PKC’83: ‘Publiek met een glimlach weer naar huis’

sport

Foto Andor Heij: PKC'83 - Pelikaan S

De jeugdvoetballers mochten al tegen andere clubs spelen en vanaf vandaag was dat ook het geval bij de senioren. In Groningen had PKC’83 de primeur. Tegenstander Pelikaan S uit Oostwold won met 3-2, maar dat mocht de pret bij PKC niet drukken.

Zo zag voorzitter, penningmeester en assistent-trainer Robert Groninger dat achteraf ook, terwijl de live muziek uit de kantine schalde: “Ik ben blij dat we weer konden voetballen, ook voor het publiek. Ik vond het aardig druk”. De kleine 200 bezoekers kregen niet alleen voetbal voorgeschoteld: “Er is muziek bij, we hebben eten geregeld. Het publiek is hier met een glimlach naar toe gekomen en hopelijk gaan ze ook weer met een glimlach naar huis. Voetbal was vanmiddag bijzaak. Het is heel leuk dat je samen eindelijk weer eens wat kunt doen”.

Het was dus meer een voetbalfeestje op sportpark De Kring dan een wedstrijd. Dat was nodig ook na een zware periode waarin corona domineerde. PKC miste daardoor onder meer veel kantine inkomsten. “Zwaar”, typeerde Groninger het afgelopen seizoen. “We hebben wel constant door getraind, maar dat leidde niet tot een doel”.

De wedstrijd was mogelijk, omdat de nieuwe versoepelingen van de coronamaatregelen naar voren werden geschoven. De wedstrijd was al gepland. “Het was een gok en het was kiele, kiele, maar we hadden er rekening mee gehouden dat de versoepelingen eerder zouden komen”, lacht Groninger.

Groninger is positief over het komende voetbaljaar: “Je hebt momenteel een nieuwe coronavariant, dus dat is even afwachten. Maar er wordt nu flink geprikt en hopelijk is in september iedereen gevaccineerd en kunnen we het komende seizoen gewoon afmaken”.

PKC heeft nog twee wedstrijden staan. Volgende week tegen tweedeklasser Bedum en de week daarna, op 10 juli, komt Katwijk uit de tweede divisie op bezoek: “Het contact is gelegd door Petrit Hoxhaj die bij Katwijk heeft gespeeld. De selectie van Katwijk heeft een weekend uitje. Dat wordt een mooi klapstuk, die laatste wedstrijd van het seizoen. Hopelijk opnieuw met mooi weer en weer veel blije gezichten”.

Ook Pelikaan S voorzitter Wim Bulten was op sportpark De Kring aanwezig: “Kun je er nog even bij zetten dat dit voor ons een voorbereiding was voor de wedstrijd tegen FC Groningen volgende week zaterdag in Leek?” Bij deze.