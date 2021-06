VIS TV vist met TikTok Tammo op karper in Hamburgervijver

nieuws

Foto: Erick Bakker

De Groningse influencer TikTok Tammo is zondag te gast in het televisieprogramma VIS TV XL.

In de uitzending is er veel aandacht voor de jongere generatie sportvissers. Presentatoren van het programma zijn het land ingetrokken om met verschillende jonge vissers te praten over hun passie. Presentator Marco Kraal ontmoet bij de Hamburgervijver in Groningen Johannes Peetsma, die we beter kennen als TikTok Tammo. Met Peetsma gaat er gevist worden op karper en komt aan de orde waarom Groningen ook wel de karperprovincie wordt genoemd.

De uitzending van VIS TV is zondagochtend vanaf 09.30 uur te zien op RTL 7. Het visprogramma is een initiatief van Sportvisserij Nederland en is bedoeld om sportvissers te enthousiasmeren, inspireren en kennis te laten maken met nieuwe vistechnieken en mooie viswateren in heel Nederland.