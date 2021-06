Virtuele ‘sponsorloop’ moet Knuffelvriendjes bezorgen aan geopereerde kinderen

nieuws

De Vrienden van het Beatrix Kinderziekenhuis in het UMCG organiseren van 28 juni tot en met 4 juli een virtuele sponsorronde, die mensen op hun eigen manier kunnen volbrengen. De opbrengsten van het evenement gaan naar het project Knuffelvriendje.

Waar en met wie iemand meedoet, bepaalt hij of zij zelf. Ook de dag en het tijdstip kan een deelnemer zelf bepalen. Er zijn verschillende afstanden voor de deelnemers om uit te kiezen, variërend van vijf kilometer tot een volledige marathon.

Via het project Knuffelvriendje kunnen jaarlijks 4.500 geopereerde kinderen in het Beatrix Kinderziekenhuis een knuffel krijgen na een operatie. Na de operatie gaan zij naar de uitslaapkamer)en daar krijgen zij dan een knuffelvriendje aangeboden, om zo de narigheid van de operatie voor even te vergeten.

Meer informatie en de inschrijfmogelijkheid is te vinden op de website van de Stichting Vrienden van het Beatrix Kinderziekenhuis.