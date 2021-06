Vindicat en Sikkom openen Galerie Grote Markt

Een op het oog bijzondere samenwerking: Stadsblog Sikkom en studentenvereniging Vindicat hebben de handen ineengeslagen om de Grote Markt op te fleuren. Dit doen zij door kunst te exposeren voor de ramen van het pand van Vindicat.

Vindicat kwam met het idee, en om het een succes te laten worden belde rector Wessel Giezen naar Sikkom-hoofdredacteur Willem Groeneveld. “We hebben dit een aantal jaar geleden ook al een keer gedaan, en dat was echt een succes, dus natuurlijk wilden we direct mee doen,” zegt Willem.

80 kunstenaars meldden zich aan, waarvan er acht zijn uitgekozen. Zij zullen ieder, met twee kunstenaars tegelijk, een kwartaal voor de ramen van het Mutua Fides aan de Grote Markt te zien zijn. De eerste ronde is voor Marianne Brouwer(27) die bekende Groningse plekken op een ietwat abstracte maar toch herkenbare manier schilderde, en Sebastiaan Rodenhuis(28), die op straat gemaakte portretfoto’s heeft gemaakt.

Bijzondere combinatie

De relatie van Sikkom en Vindicat laat zich vooral kenmerken door de vaak kritische stukken die op Sikkom over Vindicat verschijnen: “We schrijven wel eens kritisch over Vindicat en dat blijven we ook zeker doen, maar we hebben ook veel overeenkomsten dus we kunnen ook prima samenwerken,” vertelt Niels Rutjes die het project namens Sikkom in goede banen leidde.

Het project moet Vindicat en Groningen dichter bij elkaar brengen: “Als je kijkt naar de kunst die we hier nu hebben hangen met ook echt Groningse thema’s, dan proberen we ook wel echt een brug te slaan naar de Stad Groningen,” vertelt Wessel Giezen van Vindicat.

Vooral wat later op de avond zijn de kunstwerken achter de ramen goed te zien.

Foto: Lidian Boelens Foto: Lidian Boelens

Foto: Lidian Boelens