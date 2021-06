Vijzels, traversebalk en veel flessen drinkwater; ProRail heeft zware klus aan ontspoorde trein

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Het is maandagavond rond 21.00 uur als de trein die een dag eerder ontspoorde voorzichtig weer het Hoofdstation binnenrijdt. Piepend en krakend. Voor spoorbeheerder ProRail is het de afsluiting van een zwaar eerste deel van de dag, die nog gevolgd gaat worden door een deel twee.

De trein van vervoersbedrijf Arriva ontspoorde zondagavond rond 23.20 uur ter hoogte van het Emmaviaduct. “Het was hard werken voor de ploeg om in de hitte de ontspoorde trein snel weer terug op het spoor te krijgen”, zegt Officier van Dienst Rail Wouter Traas van ProRail. Traas was maandagmiddag verantwoordelijk voor het coördineren van het hersporen van de trein. Om de trein weer in de rails te krijgen werd er gebruik gemaakt van vijzels, een traversebalk en veel flessen drinkwater. Vanwege het zomerse weer liep de temperatuur op de spoorbaan op tot tropische temperaturen. Behalve Traas waren diverse aannemers, incidentbestrijders en een speciale bergingseenheid betrokken bij het hersporen.

Door middel van vijzels wordt de trein omhoog getild waardoor deze boven de rails komt te zweven. Foto: Mike Weening – Weening Fotografie

Vijzels

“Om de trein terug in het spoor te tillen maken we gebruik van vijzels”, legt Traas uit. “Eerst hebben we een stabiele ondervloer van hout gebouwd. Vervolgens hebben we de vijzels geplaatst. De cilinders die daarin zitten hebben het treinstel met oliedruk omhoog gebracht. Hierdoor kwam de trein boven de rails te zweven. Toen dit eenmaal gerealiseerd was hebben we de trein zijdelings kunnen verplaatsen tot de plek waar we de trein wilden hebben waar we het vervolgens weer hebben kunnen laten zakken.”

Schade is groot

Het zakken kon echter niet direct gebeuren. “De schade aan de trein en het wissel zijn groot. We hebben zelfs stukken beschadigde spoorstaaf weg moeten snijden. Hier hebben we een snijbrander voor moeten gebruiken. Daarna konden we de trein laten zakken. Hier gebruikten we een traversebalk voor. Deze traversebalk houdt de trein in evenwicht, zodat we zijdelings kunnen verplaatsten en de trein op de juiste plek kunnen positioneren. Hetzelfde proces hebben we ook uit moeten voeren bij het achterste deel van de trein, want dit deel moest ook opgetild en verplaatst worden.”

Reisplanner checken voor vertrek

Voor ProRail is inmiddels het tweede deel van de klus begonnen. Nadat de trein was weggereden kon onderzoek gedaan worden naar de precieze schade aan de infrastructuur. ProRail verwacht de hele nacht bezig te zullen zijn met herstelwerkzaamheden. De verwachting is dat er vanaf 06.00 uur weer treinen kunnen rijden richting Leeuwarden en Groningen-Noord. ProRail adviseert reizigers om kort voor vertrek een reisplanner te raadplegen voor de actuele situatie.