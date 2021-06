Vijftig mensen suppend door Diepenring voor het goede doel

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

Vijftig mensen hebben zondag geprobeerd zoveel mogelijk rondjes al suppend door de Groningse Diepenring af te leggen. Het betrof een actie voor het goede doel ‘Stand Up 4 Kenia.

De actie begon zondagochtend om 10.00 uur. De vijftig deelnemers haalden geld op voor Kidscare Kenia en Kiva, twee organisaties die beide gericht zijn op Kenia. Meer dan twintig procent van de kinderen op het platteland in Zuid Oost-Kenia heeft geen ouders meer. De Stichting Kids Care zorgt er voor dat deze kinderen met wat extra hulp opgevoed kunnen worden bij buren, familie en dorpsgenoten. Kiva verstrekt wereldwijd micro-kredieten voor kleine ondernemers zodat, bijvoorbeeld een kapper een spiegel en tondeuse kunnen kopen, om deze lening vervolgens renteloos terug te betalen wanneer de ondernemers het geleende geld terugverdient heeft.

Via een website konden mensen een supper sponsoren. Hoeveel geld er uiteindelijk is opgehaald was zondagavond nog onbekend.