Vertraging bij testlocatie Bornholmstraat veroorzaakt door hackpoging

Foto: Mirre van de Klok

De vertraging bij de coronatestlocaties van Testen voor Toegang vrijdagmorgen is waarschijnlijk veroorzaakt door een hackpoging. Dat meldt Testen voor Toegang.

Daardoor kwamen er vertragingen bij het verwerken van de testuitslagen in het hele land en ontstonden er wachtrijen. Dat was ook het geval bij de locatie aan de Bornholmstraat in Groningen. Volgens de organisatie hebben de aanvallers geen data of gegevens buit gemaakt.

Het was druk bij de testlocaties, omdat met een negatieve coronatest vanaf middernacht een avond stappen zonder anderhalve meter afstand mogelijk is.

“Duizenden mensen kijken er naar uit om voor het eerst in maanden weer een avond te gaan stappen en veel testlocaties waren vandaag volgeboekt. Het is dan ook zeer teleurstellend om te zien dat iemand dit van buitenaf probeert te verstoren”, aldus Tom Middendorp, bestuursvoorzitter van Stichting Open Nederland.