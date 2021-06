“Vernoem het Stadspark naar Jan Evert Scholten”

nieuws

Foto: Rudmer Zwerver / Stadspartij

Het Stadspark moet vernoemd worden naar Jan Evert Scholten. Dat vindt de fractie van de Stadspartij die daarvoor een motie heeft ingediend.

Jan Evert Scholten werd geboren op 11 juni 1849 in Foxhol. Hij was de zoon van de rijke industrieel Willem Albert Scholten. Rond 1890 was Jan Evert één van de meest vermogende mannen in Nederland. Aan het eind van de negentiende eeuw schonk hij het Stadspark aan de inwoners van Groningen. Scholten was eigenaar van de grond en hij wilde dat de mensen konden genieten van rust, de natuur en dat ze konden recreëren. In dezelfde periode richtte hij Vereniging Volkstuinen Tuinwijck op en was hij initiatiefnemer van Grunniger Sproak.

De Stadspartij noemt Scholten een betrokken Groninger die het beste voorhad met de inwoners. “Juist daarom en omdat we nu belangrijke beslissingen nemen over de toekomst van het Stadspark vinden wij als Stadspartij het een goed moment de belangrijke schenking van Jan Evert Scholten nog meer eer aan te doen”, vertelt fractievoorzitter Amrut Sijbolts van de partij. Woensdag neemt de gemeenteraad een beslissing over de toekomst van het park. “Wat de uitkomst morgen ook mag zijn, wij hopen natuurlijk op aanpassingen van de huidige plannen. En dat onze motie ‘Vernoem Stadspark naar Jan Evert Scholten’ wordt aangenomen. Dat laat in ieder geval zien dat we tot in de verre toekomst dankbaar zijn voor de schenking van Jan Evert Scholten en vernoem het Stadspark naar hem.”