Verdediger Leonel Miguel tekent bij FC Emmen

sport

Foto FC Emmen.

Leonel Miguel speelt het komende seizoen bij FC Emmen dat in de eerste divisie uitkomt. Het contract van de centrale verdediger werd bij FC Groningen niet verlengd.

FC Emmen kon hem daarom transfervrij overnemen. Miguel tekende voor één seizoen met de optie voor nog een seizoen.

“Voor mij is het tijd voor een volgende stap”, aldus Miguel op de website van FC Emmen. “Ik wil bij FC Emmen doorbreken in het betaalde voetbal. De afgelopen seizoenen hebben we allemaal kunnen zien dat het voetbal in Emmen leeft en dat er een mooie sfeer is op De Oude Meerdijk. Daar wil ik de komende seizoenen deel van uitmaken.”

Miguel kwam in 2012 vanaf vv Zuidhorn naar de jeugdopleiding van FC Groningen. Dit seizoen debuteerde hij in de laatste competitiewedstrijd tegen PEC Zwolle in het eerste elftal.