Verdachte steekpartij Hoogkerk blijft twee weken langer in voorarrest

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De 23-jarige man die verdacht wordt van het dodelijke steekincident in Hoogkerk blijft twee weken langer in voorarrest. Dat heeft de rechter-commissaris woensdagmiddag bepaald.

De verdachte zit op dit moment in beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. De man wordt verdacht dat hij zondagmiddag rond 15.00 uur een 14-jarige jongen bij een supermarkt aan de Zuiderweg in Hoogkerk neerstak. Ondanks dat hulpdiensten massaal uitrukten konden zij niet voorkomen dat het slachtoffer kwam te overlijden.

De gemeente Groningen liet woensdagmiddag weten dat de verdachte bekend was bij zorginstanties. Om welke instanties het gaat is niet bekendgemaakt. In Hoogkerk wordt woensdagavond een stille tocht gehouden. Deze begint rond 19.00 uur.