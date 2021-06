‘Veiliger maken onbewaakte spoorwegovergangen duurt te lang’

nieuws

Foto: Raymond Meter - meterfotografie.nl

Het veiliger maken van onbewaakte spoorwegovergangen duurt te lang. Dat vinden partijen in de Tweede Kamer.

Directe aanleiding voor de uitspraak is het ongeluk ruim een week geleden bij het Friese Boazum, gemeente Súdwest-Fryslân, waarbij twee inzittenden van een personenauto om het leven kwamen. Eerder had staatssecretaris Stientje van Veldhoven (D66) van Infrastructuur al actie beloofd om onbewaakte spoorwegovergangen aan te pakken maar de Tweede Kamer wil dat er sneller actie ondernomen gaat worden.

In Nederland zijn er 180 onbewaakte openbaar toegankelijke spoorwegovergangen. In de provincie Groningen gaat het om ongeveer vijftien. Van deze 180 zijn er inmiddels 75 aangepakt. Ook worden er tientallen, al reeds beveiligde, overwegen nog veiliger gemaakt. Van Veldhoven laat weten dat het werk soms complex is en dat het soms lang tijd nodig heeft. Verschillende partijen laten daarop weten dat zij vinden dat spoorbeheerder ProRail de mogelijkheid moet krijgen om eenzijdig te kunnen besluiten dat een overweg aangepakt moet worden. Nu is de spoorbeheerder nog afhankelijk van gemeenten of van particulieren over wier terrein de overweg loopt. Van Veldhoven laat weten dat deze wet voor deze bevoegdheid het komende kwartaal naar de Tweede Kamer gaat.

Vorige week riep vakbond FNV al op om onbewaakte spoorwegovergangen direct aan te pakken.