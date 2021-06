Veertig procent meer discriminatiemeldingen in gemeente; veel meldingen na coronalied Radio 10

nieuws

Foto: publicdomainvectors.org

Het aantal meldingen van discriminatie in de gemeente Groningen is in het afgelopen jaar met 39 procent gestegen, ten opzichte van het jaar er voor. Dat blijkt uit de Monitor Discriminatie 2020 Noord-Nederland van het Discriminatie Meldpunt Groningen. Dit rapport werd donderdag naar buiten gebracht.

In totaal werden er 228 meldingen gedaan bij het Meldpunt. Een jaar geleden waren dat er nog 164. De politie ontving juist iets minder meldingen van discriminatie. In 2020 waren dat er 94, ten opzichte van de 101 in 2019.

Mensen van Aziatische afkomst beledigd en nageroepen op straat

Volgens het Meldpunt kwamen er vooral veel meldingen binnen van mensen met een Aziatische afkomst. In februari 2020 zond Radio 10 een carnavalslied over corona uit. “Mensen uit de Aziatische gemeenschap hebben hier massaal melding van gedaan, aldus het Meldpunt. “In het lied kwamen veel stereotypen en vooroordelen naar voren en werd een link gelegd tussen Chinese mensen en het coronavirus. Mensen die bij de Meldpunten melding deden, vertelden dat ze vaak werden beledigd en nageroepen op straat en constant te maken kregen met subtiel vijandig gedrag. Met het carnavalslied was de maat voor deze melders vol.”

Mondkapjes zorgen voor uitsluiting

De coronacrisis zorgde daarnaast voor veel andere meldingen rond de coronacrisis. Zo kwamen er veel meldingen binnen over de overheidsmaatregelen, zoals het dragen van een mondkapje. “Mensen ervoeren uitsluiting, omdat zij om medische redenen geen mondkapje konden dragen en dan geen toegang kregen tot winkels of openbare locaties”, zo stelt het Meldpunt.

Veel meldingen over werksituatie

Naast meldingen op grond van afkomst en huidskleur zag het Meldpunt veel arbeidsgerelateerde meldingen, al waren dit er minder dan het jaar ervoor. De oorzaak is wellicht het grote aantal thuiswerkende mensen door het coronavirus, waardoor pesterijen vaker uitbleven of minder zichtbaar waren.