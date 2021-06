Veel mensen genieten van warme dag op stadsstrand

nieuws

Foto: Erick Bakker

Het is dinsdagavond druk op het stadsstrand in Groningen. Tientallen mensen genieten in en rond het water van de warme dag.

In Groningen liep de maximumtemperatuur dinsdag op naar 24,2 graden. Daarmee is er volgens het KNMI sprake van een warme dag. “Het is erg druk bij het stadsstrand”, laat een ooggetuige dinsdagavond rond 19.30 uur weten. “Veel mensen die op het strand genieten van de zonnestralen en ook zijn er diverse mensen die een duik nemen in het water.”

Het stadsstrand, nabij DOT, is sinds de aanleg een succes. In de winterperiode wordt het strand weggehaald door de gemeente Groningen. Ongeveer drie weken geleden werd het weer aangelegd. De verwachting is dat het ook de komende dagen mooi weer blijft.