Vat met zuur knapt bij Attero aan Duinkerkenstraat

Foto: Joey Lameris (112 Groningen)

De hulpdiensten zijn maandagmiddag met veel materieel en personeel uitgerukt naar afvalverwerker Attero aan de Duinkerkenstraat in Groningen. Bij de milieuboulevard van het bedrijf knapte een vat met een zuur, vermoedelijk zwavelzuur.

Bij het incident vielen geen gewonden. De brandweer heeft het incident onder controle en is bezig om het vat veilig te stellen, zodat er geen gevaar meer is voor de omgeving. Het vat van 60 liter, vermoedelijke gevuld met zwavelzuur, bevond zich in een afgesloten ‘bunker’. In het vat is een chemische reactie ontstaan, waardoor er dampen uit ontsnapten en er automatische alarmen afgingen.

Volgens een woordvoerder van de brandweer is er geen gevaar geweest voor de omgeving.

Een deel van het terrein is door de hulpdiensten ontruimd. Er komt inmiddels geen damp meer uit het vat. De hulpdiensten en medewerkers van het bedrijf maken een plan van aanpak om nieuwe reacties in het vat te voorkomen.

Foto: Joey Lameris (112 Groningen)