Van technicus naar smaakmaker

Tijdens de coronacrisis heeft Piet de Koning zijn kookhobby weer opgepakt. De koning maakt gebruik van bijzondere kookprocessen zoals fermenteren en wecken. Zijn producten verkoopt hij op zijn website.



Piet de Koning is geluidstechnicus van beroep. ‘Door de pandemie kwam mijn werk stil te liggen. Ik heb jaren geleden de koksopleiding gevolgd en vond het leuk om deze hobby weer op te pakken’, zegt de Koning. ‘Mijn inspiratie haalde ik uit de kok Ottolenghi. Deze kok gebruikt bijvoorbeeld zwarte knoflook, maar dat kun je nergens in de winkel kopen’, zegt hij. De Koning besloot te onderzoeken hoe hij zelf zwarte knoflook kon maken. ‘Het is een heel proces. Telkens mislukt het en dan begin je weer opnieuw’ zegt hij.

De Koning zijn specialiteit ligt bij het fermenteren. ‘Bij het fermentatieproces neem je verse groente, hier voeg je zout en een klein beetje water bij. Het zout dood de slechte bacteriën. Bij het fermenteren komen er melkzuurbacteriën vrij en die doen het werk’, zegt de Koning

Het einde van de coronacrisis lijkt in zicht. Dit betekent dat de theaters weer open gaan. ‘Als ik een theatershow heb die een maand duurt, dan kan ik een voorraad maken. Ik hoop het zo te kunnen combineren’, zegt de Koning.