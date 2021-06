“Van 5 uur werk per week zit ik nu weer op 30 uur, de agenda loopt weer vol”

nieuws

Marcel Seinen zag door de coronacrisis zijn agenda leger en leger worden. Foto: ingezonden

De evenementensector is hard geraakt door de coronacrisis. Na maanden van nauwelijks werk ziet Marcel Seinen, die een bedrijf heeft in geluidstechniek en audiovisuele ondersteuning, de agenda weer langzaam vollopen.

Hoi Marcel! Hoe gaat het?

“Het gaat inmiddels een stuk beter. De agenda loopt weer vol met klussen en dat is super fijn. De ommekeer kwam begin juni. Er werden toen diverse coronamaatregelen versoepeld en dat merkte ik gelijk. Het resulteerde niet direct in concrete klussen maar ik werd wel gebeld dat er plannen waren om evenementen te organiseren waar men mij bij nodig had. Dus het was nog een beetje voorzichtig, maar de ommekeer is duidelijk zichtbaar.”

In maart sprak ik je ook. Toen vertelde je dat je vijf uur werk per week had …

“Ja, dat was een dieptepunt. Door de coronacrisis viel alles weg. Nu zie je het de andere kant weer op bewegen. Dat is positief, maar het is ook wennen. Omdat het zo lang heeft stilgelegen mis je het ritme, mis je de conditie. Waar je voorheen makkelijk even tot 02.00 uur ’s nachts doorhaalde is dat nu toch wel wat moeilijker. Als ik naar mijn agenda kijk dan zal het de komende weken gaan om werkweken van dertig tot vijftig uur. En daar ben ik super blij mee. Hoewel ik wel eerlijk moet zeggen dat het ook wel eens fijn is om eens een dag vrij te hebben, om eens tijd te hebben voor mensen die echt belangrijk voor je zijn. Dat heeft de coronacrisis misschien wel geleerd.”

Begin juni merkte je dus een verandering op. Ik begrijp dat je de afgelopen weken gewerkt hebt aan een online festival?

“Ja, klopt. Dat was super leuk. Indertijd ben ik begonnen in de audio, in de geluidstechniek. Bij dit festival was ik betrokken bij het complete pakket van a tot z. Ik heb het hele festival vorm mogen geven, ook op het gebied van video maar ook met leiding geven. Het ging alle kanten op, maar het was ontzettend leuk en leerzaam. Het was een hele mooie uitdaging.”

Online. Het woord hoort bij de coronaperiode. Denk je dat online blijft?

“Ik denk wel dat het een onderdeel blijft. Kijk, een Bevrijdingsdag of een festival als Lowlands of Pinkpop dat kun je niet online organiseren. Maar bijvoorbeeld vergaderingen, ik verwacht dat er wel een hybride-vorm zal blijven. Dat een deel fysiek aanwezig is, maar dat ook een deel thuis of op een andere locatie mee kijkt. Ik denk dat veel bedrijven en instellingen afgelopen jaar wel ontdekt hebben dat het best wel wat voordelen met zich mee brengt.”

De toekomst. In de media lezen we berichten over nieuwe varianten. Hoe zie jij de komende tijd?

“Ik denk dat we aan de vooravond staan van een mooie zomer. Een zomer waarin er veel zal kunnen en er ook veel mogelijk zal zijn. Maar ik ben wel bang dat het dit najaar weer anders gaat zijn, wellicht ook met strengere regels en sectoren die op slot worden gegooid. Daarom is het denk ik nu al belangrijk om daar rekening mee te houden, om te zorgen voor een back-up. Maar laten we eerst vooral genieten van een mooie zomer.”

Meer informatie over het bedrijf van Marcel is te vinden op deze website.