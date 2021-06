UMCG: ‘Volwassenen vrouwen krijgen geen depressieve klachten door anticonceptiepil’

nieuws

De anticonceptiepil veroorzaakt geen depressieve klachten bij volwassen vrouwen. Dat blijkt uit een studie van arts-onderzoeker Anouk de Wit van het Universitair Medisch Centrum Groningen.

De onderzoekers combineerden voor dit resultaat twaalf onderzoeken bij in totaal bijna zesduizend vrouwen. Bij geen van de onderzochte pillen, waaronder de in Nederland het vaakst voorgeschreven combinatiepil, werd aangetoond dat die depressieve klachten veroorzaken.

De Wit maakt echter wel een kanttekening bij de resultaten, want aan de onderzoeken deden vooral vrouwen mee die eerder in hun leven de pil al eerder hadden gebruikt. “Als ze tijdens hun eerste gebruik klachten hadden, dan zouden ze minder waarschijnlijk hebben meegedaan aan deze onderzoeken”, zo stelt De Wit. “Het is dus de vraag of de groep die meedeed aan deze onderzoeken representatief is voor alle vrouwen.”

Ook betekent het onderzoek niet dat vrouwen die depressieve klachten ervaren, zich inbeelden dat dit door de pil komt, zo stelt De Wit: “Zulke klachten kunnen soms ontstaan en het is belangrijk daarmee op tijd naar de huisarts te gaan.”

De Wit deed eerder onderzoek naar depressieve klachten bij meisjes die de pil gebruiken. Hier is nog steeds geen eenduidige verklaring voor, zo stelt De Wit: “Het kan zijn dat meisjes bij een eerste gebruik van de pil bijwerkingen op de stemming hebben ervaren en daardoor stoppen, en later niet meer mee willen doen in onderzoeken naar pilgebruik. Daarnaast is het lichaam van pubers nog volop in ontwikkeling, waardoor het anders kan reageren op hormonen dan volwassenen.”