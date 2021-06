UMCG verdubbelt financieel resultaat tijdens eerste ‘coronajaar’

nieuws

Foto: UMCG

De UMCG-groep heeft in 2020 een resultaat geboekt van 9,9 miljoen euro, ruim een verdubbeling ten opzichte van de 4,2 miljoen euro in 2019. Dat blijkt uit de jaarrekening die het bedrijf dinsdagochtend naar buiten heeft gebracht.

Ook de omzet van het ziekenhuis was iets hoger (1,56 miljard euro, ten opzichte van 1,46 miljard in 2019) dan vorig jaar. Het ziekenhuis stelt daarmee dat het in 2016 gestarte kostenreductieprogramma succesvol is gebleken, omdat het ook in 2020 heeft geleid tot besparingen. Volgens het ziekenhuis blijft het financieel resultaat echter onder druk staan, als gevolg van gestegen kosten en beperkte compensatie van zorgverzekeraars.

De consequenties van corona op voor het financieel resultaat zijn volgens het ziekenhuis zeer beperkt, mede dankzij de landelijke regelingen voor ziekenhuiszorg. Ondanks corona wist het ziekenhuis bijna 97 procent van de zorg te leveren, die het met de zorgverzekeraars had afgesproken.