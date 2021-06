UMCG: ‘Invloed DNA op gedrag steeds groter tijdens coronacrisis’

nieuws

Foto Provincie Groningen. Mondkapje.

Volgens de Rijksuniversiteit Groningen en het UMCG is uit het Lifelines Corona-onderzoek gebleken dat het DNA van Nederlanders in het afgelopen jaar steeds meer invloed heeft gekregen op het gedrag.

Uit het onderzoek blijkt dat mensen met een verhoogde genetische kans op neurotisch gedrag vaker angst hebben voor vaccinaties. Ook heeft genetische aanleg voor depressieve gevoelens effect op de gerapporteerde vermoeidheid.

Daarnaast blijkt dat mensen met een genetische aanleg om hoger opgeleid te zijn, minder vaak een hand geven. Wel wasten zij juist minder vaak hun handen.

Ook blijkt dat mensen met genetische aanleg voor alcoholconsumptie moeite hadden met het mijden van horecagelegenheden. Mensen die moeite hadden met het mijden van wintersportvakanties hadden vaker een genetische aanleg voor risicovol gedrag te hebben.

“Doordat de coronacrisis en sociale isolatie zo lang duurde, raakten mensen steeds meer op zichzelf aangewezen”, zo stelt Lude Franke, hoogleraar Genetica in het UMCG. “De omgeving is verminderd en de invloed van genetica is toegenomen. Waarbij overigens wel de kanttekening moet worden gemaakt dat de invloed van omgevingsfactoren nog altijd veel groter is.”