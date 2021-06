UMCG bindt strijd aan tegen kaping van geneesmiddelen

nieuws

Foto: e-Magine Art via Flickr (CCY 2.0)

Het UMCG gaat met drie andere ziekenhuizen en de bereidingsapotheek A15 samenwerken om geneesmiddelenkaping door commerciële partijen te voorkonen. Daarmee willen ze onder meer grote prijsstijgingen tegengaan.

Samen met het Erasmus, Radboud en Catharina Ziekenhuis richten ze een platform op waarmee ze commercieel niet-verkrijgbare geneesmiddelen zelf kunnen registreren bij de autoriteiten. Daarmee garanderen ze duurzame beschikbaarheid van unieke geneesmiddelen en snijden ze partijen die misbruik maken van het huidige systeem de pas af.

In ziekenhuisapotheken en bereidingsfaciliteiten zoals A15 worden geneesmiddelen gemaakt die commercieel niet-verkrijgbaar, maar wel noodzakelijk zijn. Dat mag, zo lang het geneesmiddel niet geregistreerd is door een commerciële partij.

Een deel van de geneesmiddelen die in ziekenhuisapotheken wordt gemaakt, is echter commercieel interessant. Dat kan farmaceutische bedrijven doen besluiten een aanvraag voor registratie in te dienen. Als dat lukt, mag de ziekenhuisapotheek het middel niet meer leveren en moeten ziekenhuizen soms voor hoge prijzen gaan inkopen bij de commerciële partij. Het meest extreme voorbeeld zijn Cystadrops, druppels voor een oogaandoening. De prijs daarvan steeg van 20 naar 1000 euro.