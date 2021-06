Ultraloper rent jubileumtocht voor wensambulance: vijftig rondjes om de Euroborg

nieuws

Als felicitatie voor het 50-jarig bestaan van FC Groningen rent ultraloper Nico Swart aanstaande woensdag 50 rondjes om de Euroborg.

De tocht van Swart is niet alleen voor de lol, maar ook voor een goed doel. Swart zamelt met de hardlooptocht, die zeker 36 kilometer bedraagt, geld in voor de Stichting Wensambulance Noord-Nederland. Met de wensambulance kunnen ernstig zieke mensen met een beperkte levensverwachting op geheel eigen wijze afscheid van hun leven nemen, door een laatste wens in vervulling te laten gaan.

Mensen die Swart’s ultralooptocht willen sponsoren, kunnen contact opnemen met de ultraloper via Twitter.

Woensdag bestaat FC Groningen 50 jaar. Als felicitatie ren ik die dag 50x om de Euroborg. Voor de lol, maar ook voor een goed doel: @wensambulancenn (zie: https://t.co/xoermjnirw). Wil je dit loopje sponsoren? Stuur me een bericht. Alvast bedankt! #fcg50jaar #teamwensmarathon pic.twitter.com/OVZ6wzVJHB — Nico Swart (@nicoswa) June 14, 2021