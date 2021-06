Uitkijkpunt Zuidelijke Ringweg op 2 juli geopend

nieuws

Foto: Artist Impression Geheugenbalkon / Kunstpunt Groningen

Wethouder Paul de Rook opent op vrijdag 2 juli het Geheugenbalkon, het nieuwe uitkijkpunt aan de Verlengde Hereweg. Belangstellenden hebben daar een mooi uitzicht op de aanpak van de zuidelijke ringweg.

Het uitkijkpunt is gemaakt door Studio L A, in opdracht van Kunstpunt Groningen. Het biedt een goede blik op de werkzaamheden van de verdiepte ligging van de zuidelijke ringweg en straks op het nieuwe Zuiderplantsoen dat daar verrijst. Ter herinnering aan de oude weg heeft Studio L A elementen uit de zuidelijke ringweg in het ontwerp verwerkt.

Architectuurstudio Studio L A is opgericht door architecten Lorien Beijaert en Arna Mačkić. Het Geheugenbalkon is hun eerste permanente werk in de openbare ruimte.