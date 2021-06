Ubbo Emmiussingel vanaf maandag maand dicht voor auto’s

nieuws

Foto: Google Maps - Streetview

Vanaf aanstaande maandag tot en met vrijdag 23 juli is de Ubbo Emmiussingel, van en naar het Hereplein, afgesloten voor auto’s.

In opdracht van het Waterbedrijf voert de gemeente werkzaamheden uit aan kabels en leidingen aan de zuidelijke rijbaan van de Ubbo Emmiussingel en het gedeelte dat grenst aan het Hereplein.

Van vrijdag 9 juli tot en met vrijdag 23 juli 16.00 uur kan het gemotoriseerde verkeer weer via het Hereplein richting de Herebrug rijden, maar de Ubbo Emmiussingel blijft deze periode nog afgesloten.

Het verkeer over de Ubbo Emmiussingel wordt, onder begeleiding van verkeersregelaars, omgeleid via de fietsdoorsteek naar het Emmaplein. Ook hier staat een verkeersregelaars. Verkeer kan via rijplaten over de fietsdoorsteek rijden. Verkeer vanaf de Coehoornsingel wordt omgeleid via de Herebinnensingel.