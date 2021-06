Tweede Kamer wil voor 1 september duidelijkheid over basismaatregelen

nieuws

Foto: still uit livestream tweedekamer.nl

De Tweede Kamer wil dat er voor 1 september duidelijkheid komt welke basismaatregelen nog nodig zijn als de coronacrisis in de volgende fase komt. Dat is dinsdag duidelijk geworden.

Op dit moment bevindt de coronacrisis zich in een epidemische fase. Dit verschuift straks naar een endemische fase. Dit betekent dat het virus nog wel rondwaart maar dat het risico om ernstig ziek te worden, of er aan te overlijden, veel kleiner is geworden. De fracties van D66 en de SGP dienden een motie in waarin het kabinet wordt opgeroepen om met duidelijkheid te komen welke basismaatregelen nog nodig zijn tijdens deze endemische fase. De motie werd gesteund door de hele Kamer.

Bij de basismaatregelen gaat het om het dragen van mondkapjes, het houden van anderhalve meter afstand en het testen om zicht te houden op de verspreiding van het virus. De Kamer vindt dat het kabinet hierover advies moet vragen van ethici en andere deskundigen. Eerder liet demissionair minister Hugo de Jonge (CDA) van Volksgezondheid weten dat de verwachting is dat iedereen die zich wil laten vaccineren voor september volledig gevaccineerd kan zijn. Tegen die tijd zal er volgens de minister ook meer duidelijkheid zijn over het afschaffen van basismaatregelen. Daarnaast wil de Kamer dat het kabinet samen met het Veiligheidsberaad gaat kijken of er op terrassen honderd bezoekers kunnen worden toegestaan. Nu zijn dat nog vijftig.