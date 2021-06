Tweede editie ‘Praat met de Raad’; inwoners kunnen online in gesprek met raadsleden

nieuws

Op donderdag 1 juli vindt de tweede editie plaats van ‘Praat met de Raad’. Tijdens deze digitale inwonersraadpleging kunnen Groningers uit de gemeente aan het stadsbestuur laten weten wat zij belangrijke onderwerpen vinden, die tijdens het voorjaarsdebat van woensdag 7 juli meegenomen moeten worden.

Vorig jaar vond de eerste editie plaats, vlak voor een debat in de gemeenteraad over de besteding van een miljard euro. “Toen kwam naar voren dat inwoners vooral bij hun directe leefomgeving zijn betrokken”, vertelt Mirjam Wijnja (GroenLinks). Zij nam samen met CDA-fractievoorzitter René Bolle het initiatief voor ‘Praat met de Raad. “Inwoners kunnen altijd bij de raad inspreken over onderwerpen die op de agenda van de gemeenteraad staan. Maar daar hebben ze maximaal 3 minuten de tijd voor. Er is dan weinig ruimte voor een echt gesprek. Bij ‘Praat met de Raad’ is er meer tijd”, zo stelt Bolle.

Belangstellenden voor ‘Praat met de Raad’ kunnen zich aanmelden via griffie@groningen.nl. Zij worden gevraagd daarbij aan te geven waarover ze in gesprek willen. Deelnemers wordt gevraagd aan te geven en in welke wijk of welk dorp ze wonen en krijgen een link waarmee ze op donderdag 1 juli om 20.00 uur mee kunnen praten met ‘Praat met de Raad’.