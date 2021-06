Twaalf directeuren en politici staan stoel voor één dag af aan kinderen en jongeren

nieuws

Foto: JINC

Aanstaande donderdag staan twaalf ‘Bazen van Vandaag’ uit Groningen hun stoel af aan de ‘Bazen van Morgen’. Op deze dag laten directeuren en politici basisschoolkinderen en vmbo-leerlingen meedenken over de toekomst van hun bedrijven en overheden.

Directeuren van Lefier, de Gasunie, Arriva Touring, het Groninger Museum, Voys, Devhouse Spindle, de Century Autogroep, Rocket Digital, SKSG, Noordhoff, revalidatiecentrum Beatrixoord en wethouder Carine Bloemhoff gaan op deze dag in gesprek met kinderen en jongeren over gelijke kansen op de werkvloer. Dat is ook het thema van de landelijk ‘Baas van Morgen’ project van JINC.

De jonge deelnemers staat de tiende een spannende dag te wachten. Nadat ze met de bedrijfsauto zijn opgehaald, mogen ze even echt aan de top staan. Daarbij zien ze van binnenuit hoe een bedrijf, gemeente of culturele instelling in elkaar steekt. “Ik ben heel blij dat we in Groningen voor de tweede keer deze bijzondere dag mogen organiseren en dat het aantal deelnemende bedrijven stijgt” vertelt Sarah Euwema, vestigingsmanager van JINC in Groningen. “Na een jaar waarin veel niet door is gegaan voor deze leerlingen, zijn we extra blij dat zij een dag krijgen waarbij ze in het zonnetje worden gezet en waarbij hun mening telt.”