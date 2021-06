Tv-uitzending rond 50-jarig bestaan FC Groningen

nieuws

Foto: fcgroningen.nl

FC Groningen viert woensdag 16 juni haar 50-jarig jubileum. Dat wordt gevierd met een bijzondere live tv-uitzending en de onthulling van een standbeeld van Martin Koeman.

In de uitzending ’50 jaar FC Groningen’ wordt met speciale gasten teruggekeken op de historie van de club. Het gaat onder meer om Jan van Dijk, Walter Waalderbos, Peter Eimers, Henk Hagenauw en Mark-Jan Fledderus. Alle hoogtepunten van die vijf decennia zijn te zien. Tijdens het programma wordt ook een standbeeld onthuld van clubicoon Martin Koeman, de vader van Erwin en Ronald. Beide broers verrichten de officiële handeling. Het beeld komt vóór het stadion te staan, naast het standbeeld van doelman Tonny van Leeuwen.

De uitzending kwam tot stand in samenwerking met RTV Noord en is vanaf 19.00 uur live te zien via het YouTube-kanaal van FC Groningen en RTV Noord. Vanwege de coronaregels was het onmogelijk om een evenement op te zetten waar veel supporters aanwezig zouden zijn.