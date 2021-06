Treinverkeer richting Leeuwarden verstoord door wisselstoring

nieuws

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

Treinreizigers tussen Groningen en Leeuwarden moeten zondagmiddag rekening houden met vertraging. Door een storing is er minder treinverkeer mogelijk.

Volgens spoorbeheerder ProRail is er sprake van een wisselstoring op het baanvak tussen Zuidhorn en Grijpskerk. Door de storing kunnen wissels niet goed bediend worden. Treinverkeer is volgens de spoorbeheerder wel mogelijk maar omdat treinen langzamer rijden moet er rekening worden gehouden met vertraging. Vervoersbedrijf Arriva meldt dat verschillende treinen niet rijden. Zo rijdt de trein van 15.39 uur niet en is ook de trein van 16.51 uur uit de dienstregeling genomen.

ProRail heeft een storingsploeg ter plaatse gestuurd. De verwachting is dat het treinverkeer rond 17.00 uur hernomen kan worden.