“Tot eind juni geen tv-schermen op terrassen voor EK-wedstrijden”

Foto Andor Heij. Cortinghlaan in oranje sfeer.

Tot eind juni komen er geen grote tv-schermen op de terrassen voor de EK-wedstrijden van het Nederlands elftal. Dat heeft demissionair minister Ferd Grapperhaus (CDA) van Justitie maandagavond gezegd na afloop van het Veiligheidsberaad.

In het Veiligheidsberaad werd er behalve over het EK ook over evenementen in de zomer gesproken. Over het EK waren de burgemeesters die het Veiligheidsberaad vormen duidelijk: grote schermen blijven verboden tijdens de groepsfase van het EK. Dit betekent dat er vóór eind juni geen schermen geduld worden. “We kunnen nu weer niet aparte maatregelen nemen, tussenstappen zetten. Dan wordt de situatie er niet duidelijker op”, laat voorzitter Hubert Bruls van het Veiligheidsberaad na afloop weten. “Momenteel vaart het kabinet op 30 juni voor een volgende fase. Kan dat eerder, dan kunnen de schermen ook eerder terugkeren in de kroeg of op de terrassen. Wat eerder kan, is prima.”

Maandagmiddag wisten bronnen in Den Haag te melden dat de volgende versoepelingen al op 26 juni in zullen gaan. Dit betekent dat er vanaf die datum tv kan worden gekeken in en rondom kroegen. Of de versoepelingen naar voren worden gehaald gaat volgens Grapperhaus vrijdag besloten worden wanneer het kabinet weer bijeen komt. “We moeten het nog even doen met beperkingen. In ieder geval betekent het: tijdens de groepsfase geen schermen.”