Torteltuin in Beijum geopend: “We willen meer groen in de stad”

Bloemen, moestuinen en picknickbanken zijn vanaf vrijdag allemaal te vinden aan de Hylkemaheerd in Beijum. Daar werd de Torteltuin officieel geopend.

De Torteltuin is een initiatief van bewoners uit de buurt, die de tuin in de coronatijd hebben opgezet om elkaar buiten te kunnen ontmoeten. Ook willen ze zo de insecten helpen en de buurt vergroenen. “Ik vind het heel belangrijk dat er iets in de openbare ruimte gebeurt, omdat dat de enige plek is waar je elkaar nu kan ontmoeten,” vertelt Tanja Willems. “Terwijl ik bezig was kwamen mensen kijken, en zo is het balletje gaan rollen. Mensen mogen kijken of meehelpen. We hebben ook moestuinbakken en picknickbanken.”

Wout Veldstra, oud-stadsecoloog en nu voorzitter van de stichting Steenbreek, vindt het een heel goed initiatief. “Het is een prachtige manier om veel soorten groen te krijgen. Zo’n tuin trekt veel meer insecten aan dan het gras aan de andere kant. Je kunt mensen zo betrekken bij hun eigen wijk, mensen komen elkaar tegen en doen samen projecten. Dat is heel belangrijk.”

Willems hoopt dat er in andere wijken ook zulke tuinen komen. “We hebben al contact met mensen uit andere wijken. Wij weten nu hoe we het moeten aanpakken, dus zo kunnen we elkaar helpen. Wij vinden het heel belangrijk dat er heel veel groen komt in de stad.”