Tom Rustebiel opnieuw verkozen tot lijsttrekker D66

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Tom Rustebiel is opnieuw de lijsttrekker bij de gemeenteraadsverkiezingen die volgend voorjaar gehouden gaan worden. Dat is dinsdagavond bekendgemaakt.

De 39-jarige Rustebiel had zich samen met oud-Tweede Kamerlid Antje Diertens kandidaat gesteld voor de functie. In een digitale ledenvergadering kreeg Rustebiel 75% van de stemmen, Diertens kreeg 25%. Rustebiel is sinds 2016 raadslid voor de partij, en sinds 2020 fractievoorzitter.

“Ik ben trots dat ik voor D66 de lijst mag gaan trekken”, laat Rustebiel in een reactie weten. “Ik dank de leden voor het vertrouwen en Antje Diertens voor haar kandidatuur. De komende verkiezingen zijn ontzettend belangrijk. Ze gaan over kansengelijkheid, wonen en vergroening. Maar ook over het weer laten bruisen van cultureel, studerend en ondernemend Groningen. Ik wil me blijven inzetten voor een gemeente waar iedereen zich kan ontwikkelen én zich vrij voelt om zichzelf te zijn. Met een tevreden blik op onze resultaten maar vooral gemotiveerd door wat nog beter moet gaan we vol vertrouwen aan de slag om te proberen deze verkiezingen te winnen.”