Toezichthouder SodM: ‘Versterking Groningen moet in 2028 klaar zijn’

Inspecteur-generaal Theodor Kockelkoren van het Staatstoezicht op de Mijnen vindt dat er in Den Haag nog steeds te weinig wordt gedaan om vaart te krijgen achter de versterking van 28.000 huizen in het aardbevingsgebied. Dat liet de toezichthouder donderdagavond weten, in een interview in het NRC.

Hoewel Kockelkoren stelt dat er vooruitgang is geboekt, vreest de toezichthouder dat de versterkingsoperatie in het huidige tempo nog twintig jaar gaat duren. Daarom moet de Nationaal Coördinator Groningen volgens Kockelkoren het mandaat krijgen over de versterkingsoperatie. Daarmee wordt voorkomen dat de operatie een ‘pingpongballetje’ wordt tussen provincie, gemeenten en ministeries.

Als dat gebeurt, kan alles een stuk sneller, zo stelt Kockelkoren. Het doel moet daarom zijn om in 2028 de 28.000 te versterken huizen klaar te hebben, aldus de toezichthouder. Dat betekent niet dat dit ook gebeurd, maar op deze manier wordt het probleem in ieder geval als een ‘acute crisis’ behandeld. Het probleem in Groningen is, zo stelt Kockelkoren, als ‘gasexplosie in een woonwijk, of een dijkdoorbraak’ die zich alleen achter voordeuren afspeelt.