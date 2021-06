“Toen het nieuws vanmiddag kwam ging het in app gelijk los, ze willen zo graag weer”

nieuws

Foto Andor Heij. Kantine VVG, Potetos, VVK. Sportpark het Noorden.

Het kabinet wil Nederland nog wat sneller van het slot halen. Wanneer de ministerraad instemt wordt op 26 juni de volgende stap genomen waardoor er onder andere meer ruimte komt voor sportclubs. Bij voetbalvereniging VVK reageert men opgetogen.

Bij de volgende stap wordt het maximumaantal mensen dat thuis mag worden ontvangen verhoogd naar acht, mogen er tot honderd gasten aanschuiven in restaurants en zijn sportwedstrijden weer toegestaan. “Toen het nieuws vanmiddag via de verschillende kanalen werd gemeld ging het direct los in de app-groepen die we hebben”, vertelt Jan-Martin Koetje van VVK. “Er werden direct ook allerlei plannen gesmeed en voorstellen bedacht. Het getuigt in ieder geval van heel veel enthousiasme. Men wil heel graag weer.”

“Uitwerken wat er kan”

De volgende stap in het openingsplan zou aanvankelijk op 21 juli worden genomen maar werd eerder al verplaatst naar 30 juni. Daar lijken nu nog eens vier dagen vanaf te gaan, hoewel de ministerraad nog wel met het voorstel in moet stemmen. “Daar zijn we uiteraard van afhankelijk, maar ondertussen moeten we ook kijken wat er bij ons mogelijk is. Ik weet bijvoorbeeld dat we op die dag ook wedstrijden hebben in de Regiocup voor onze jongste elftallen. Daarnaast zitten er op het complex waar wij spelen nog twee andere verenigingen. Dus we zullen uit moeten gaan werken wat er kan.”

Uitdagen en verbeteren

Toch begrijpt Koetje het enthousiasme wel. “Op dit moment mogen alleen onze jongste elftallen wedstrijden spelen tegen andere clubs. Voor onze andere teams is er enkel ruimte voor trainingen en wedstrijdjes in de eigen bubbel. En dat is gezellig, maar we hebben een aantal teams die op een hoog niveau spelen. Zij kijken er echt naar uit om weer te gaan spelen tegen tegenstanders van formaat. Je wilt jezelf tenslotte uitdagen en verbeteren, en dat lukt nu eenmaal het beste tegen teams van andere clubs.”

Zomeravondvoetbal

De beslissing lijkt ongelukkig te vallen. Op 26 juni begint nagenoeg ook de zomerstop. “Vorig jaar hadden we een zelfde scenario. Toen werd ongeveer op hetzelfde moment versoepeld. Uiteindelijk is er toen de hele zomerperiode, op twee weken na, gevoetbald. Je kunt ook van alles bedenken hè? Bijvoorbeeld zomeravondvoetbal. De wil om weer iets te doen die is in ieder geval duidelijk aanwezig.”