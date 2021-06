Tijdschrift scheidsrechtersvereniging Groningen verschijnt niet meer

nieuws

Foto Andor Heij

De Aftrap, het blad van de scheidsrechtersvereniging Groningen, verschijnt deze maand voor het laatst.

“De moderne communicatiemogelijkheden via de website, social media en mail maken het blad overbodig. En dus breien we er na veertig jaar een einde aan”, schrijft redacteur Marcel Bellinga in de laatste uitgave. Bellinga was sinds 1990 actief voor De Aftrap en zou sowieso zelf al stoppen met het blad.

De Aftrap begon in 1980 als maandblad, maar later werd de frequentie teruggebracht. De Aftrap had een oplage van vierhonderd exemplaren.