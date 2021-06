“Tijdens wedstrijd Oranje droog en 20 graden, op maandag 28 graden en onweer”

nieuws

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

De komende dagen gaan warm verlopen waarbij het op maandag wel eens 28 graden kan worden. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis gaat het daarna afkoelen waarbij het op donderdag nog maar 20 graden wordt.

“Op zondag zijn er zonnige perioden en is er wat bewolking”, vertelt Kamphuis. “In de middag neemt de bewolking toe en kan er verspreid over de provincie een bui of een buitje vallen. Later in de middag en avond verdwijnt de eventuele bui weer. Bij een matige noordoostenwind, windkracht 3 of 4, wordt het met 25 graden zomers warm. Tijdens de wedstrijd van Oranje op het Europees Kampioenschap voetbal is het droog en vrij helder weer. Bij een matige noordoostenwind, windkracht 2 of 3, is het dan 20 tot 22 graden.”

“Op maandag is het zeer warm bij 27 of 28 graden. Eerst is er veel zon, in de middag volgt bewolking en een toenemende kans op een onweersbui. Het is zwoel en drukkend warm. Er staat nauwelijks wind en de richting is noordoost of oost. Dinsdag wordt de zeer warme lucht verdreven met meer regen- of onweersbuien en wordt het nog 20 of 22 graden. Woensdag en donderdag verlopen droog. Er zijn wolkenvelden, soms schijnt de zon en het wordt rond de 20 graden. Op vrijdag neemt de kans op buien weer toe, maar wordt het ook weer wat warmer.

Meer informatie over het weer vind je op deze pagina.