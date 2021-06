Tieners kunnen vanaf vrijdag vaccinatie-afspraak maken

nieuws

Foto Wouter Holsappel. Corona, inenting,vaccinatie

Tieners in de leeftijd van 12 tot en met 17 jaar kunnen gevaccineerd worden tegen het coronavirus. Demissionair minister Hugo de Jonge (CDA) van Volksgezondheid heeft een advies van de Gezondheidsraad over genomen.

Jongeren die geboren zijn in 2004 kunnen vanaf komende vrijdag een afspraak maken voor een coronavaccinatie. Zij worden ingeënt met het vaccin van Pfizer. In de dagen erna kunnen de 16- en 15-jarigen telefonisch of via internet, met hun DigiD, een afspraak maken. Dinsdag adviseerde de Gezondheidsraad om ook tieners te vaccineren. Het kabinet neemt dit over omdat men verwacht er een directe gezondheidswinst mee te winnen waardoor een opleving van het virus in het najaar tegengegaan kan worden.

Eerder konden al tieners in de leeftijd van 12 tot 17 jaar met een medisch risico een afspraak maken.