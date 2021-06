Thuiszitterspact moet wegblijven van school voorkomen

nieuws

Foto: Erik Brand

Het Thuiszitterspact 2.0, dat is de naam van een overeenkomst tussen diverse partijen om het aantal kinderen dat niet naar school gaat terug te dringen.

Het nieuwe Thuiszitterspact is woensdag ondertekend door de samenwerkingsverbanden Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs, het Middelbaar Beroeps Onderwijs, de gemeente, de GGD en WIJ Groningen.

“Daar waar het in het eerst pact sec ging om het terugdringen van thuiszitters, is er in het nieuwe pact nadrukkelijk voor gekozen om sterker in te zetten op voorkomen dat kinderen thuis komen te zitten,” aldus wethouder Carine Bloemhoff. Dat gebeurt onder meer door nu ook de aansluiting tussen jeugdhulp en onderwijs erin te betrekken.

Inmiddels zijn op alle scholen teams actief, waaronder de GGD, de leerplichtambtenaar en de medewerker van de WIJ. In die teams worden kinderen besproken die dreigen uit te vallen, en wordt gekeken naar ondersteuning om uitval te voorkomen.