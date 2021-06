Thuis gevaccineerd tegen corona: “Het is een voorrecht”

Gewoon bij je thuis gevaccineerd worden tegen corona. Dat kan in Meerstad, want huisarts Lianne Verbeek van Buuren heeft nog geen praktijk en gaat dus bij de mensen langs.

Dat is uniek, want er zijn maar twee huisartsen in Nederland die dit doen. “Mijn praktijk is nog niet zo groot omdat ik net gestart ben, dus ik heb enkele tientallen mensen gevaccineerd,” vertelt Verbeek van Buuren. “Wat ik heb gedaan is een beetje uit nood geboren omdat ik nog geen praktijklocatie heb. Het voordeel is dat je toch een ander gesprek hebt aan de keukentafel en dat je gelijk vragen kan beantwoorden die mensen hebben. Ik krijg bijvoorbeeld vragen over bijwerkingen van het vaccin, wat de risico’s zijn, dat soort vragen.”

Maandagochtend vaccineerde ze haar allerlaatste patiënt. “Het was mooi dat het hier kon,” zegt Rob Jongbloed. Hij kreeg net zijn tweede AstraZeneca-vaccinatie. “Het was ook heel snel gebeurd en het deed niet zeer. Ik vind het wel een voorrecht, ik ben blij dat het zo kan.”