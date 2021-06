Testen voor toegang werkt weer: “Systeem is up and running”

nieuws

Foto: Mirre van de Klok

Testen voor toegang werkt weer. Dat zegt de Stichting Open Nederland zaterdag.

Vrijdag bleek dat het systeem waarin testuitslagen kunnen worden omgezet naar een QR-code gehackt te zijn. Hierdoor kregen veel mensen hun toegangsbewijs niet op tijd waardoor ze geen toegang konden krijgen tot bijvoorbeeld clubs en discotheken. “Een heel ongelukkige timing tijdens dit piekweekend met de eerste versoepelingen”, laat Tom Middendorp van de Stichting Open Nederland aan de NOS weten. Inmiddels werkt het systeem weer. “Het is weer up and running. Iedereen kan weer boeken en testen, we zijn klaar voor vanavond.”

In Groningen zorgde de hack voor lange wachtrijen voor de teststraat. Het is nog niet duidelijk uit welke hoek de hack komt. Hier wordt nog onderzoek naar gedaan.