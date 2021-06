Temperatuur oranjekoorts stijgt in Groningen

Het Nederlands elftal is na twee wedstrijden al zeker van de volgende ronde van het Europees Kampioenschap voetbal. De oranjegekte neemt dan ook langzaam toe in de stad.

Na een 3-2 en 2-0 overwinning op Oekraïne en Oostenrijk, is Nederland met nog een wedstrijd te spelen in de poule al groepswinnaar. Deze resultaten maken echter niet op iedereen indruk.

“Ik vond ze niet goed, als Depay enzo niet goed spelen zijn dan is het niet best” zegt een stadjer. Er zijn echter genoeg mensen die wel vertrouwen hebben in de leeuwen van oranje, zoals een jonge supporter. “Ze gaan sowieso de halve finale halen”.

Bij feestwinkel Confetti zijn de oranje-artikelen niet aan te slepen. “We zijn dagen voor het EK doodgebeld of we nog vlaggetjes hadden, die hadden we inmiddels niet meer. Nu zijn we genoodzaakt koningsdagvlaggetjes te verkopen” aldus werknemer Joost Bos.

Het Nederlands elftal speelt maandagavond de laatste groepswedstrijd tegen Noord-Macedonië. Wie daarna de tegenstander wordt is afhankelijk van de resultaten van andere wedstrijden.