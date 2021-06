Tekort aan ouderenchauffeurs in Haren: ‘we moeten klanten teleurstellen’

Stel, u bent 80 jaar en u moet naar de kapper. Uw fysiek maakt autorijden en fietsen echter onmogelijk en uw beurs staat niet toe dat u de taxi neemt. Gelukkig zijn er dan de vrijwilligers van Stichting Vervoer voor Ouderen Haren. Maar wel dertig procent minder dan vorig jaar.

‘Op dit moment hebben wij 23 chauffeurs. Een jaar geleden waren dat er nog 33.’ Bestuursvoorzitter Hans Mulder bladert door zijn administratie. Door ziekte en ouderdom is zijn lijst met vrijwilligers het afgelopen jaar flink geslonken. Deze maand, waarin ook nog eens negen chauffeurs met vakantie zijn, staat één van zijn drie wagens zelfs helemaal stil. ‘Soms moeten we een klant teleurstellen, dan is er gewoon geen ruimte.’

Vervoer voor Ouderen voert vooral korte ritten uit in en rond Haren, bedoeld voor ouderen die niet meer zelfstandig kunnen reizen. Zonder winstoogmerk is de stichting goedkoper dan de commerciële taxi. ‘Vaak vervoeren wij mensen met lage inkomens. Of ze hebben zelf geen vervoer en de kinderen wonen ook niet in de buurt,’ legt Mulder uit.

Een chauffeur die het afgelopen jaar niet gestopt is, is de 65-jarige Piet Huese. De dankbaarheid van mensen voor zijn werk is groot, vertelt Piet. ‘Eén dame nam steevast een reep chocolade voor de chauffeurs mee. Ik heb nu een stapeltje van acht repen in mijn koelkast liggen.’

Piet rijdt al zes jaar als vrijwilliger. Wanneer we met hem meerijden, haalt hij een hoogbejaarde dame op. Met rollator komt ze uit haar appartementencomplex gerold. Piet begeleidt haar zijn bus in. ‘Ik moet naar de kapper,’ zegt mevrouw. Haar grijze lokken zijn bijeengebonden met spelden. Verwijzend naar Piet vervolgt ze: ‘Ik ben deze man zo dankbaar. Geweldig dat hij mij daar vrijwillig naartoe kan brengen.’

Piet start de motor en opent het raampje. ‘Als u het te koud heeft, moet u het zeggen,’ roept hij naar achteren. Daarna, tegen ons: ‘Klantvriendelijk zijn heb ik geleerd met de jaren.’ Zorgvuldige temperatuurregulatie heeft daarbij een hoge prioriteit, volgens Piet.

Wilt u zich net als Piet inzetten voor Ouderenvervoer Haren? Kijk dan op de website. ‘We staan te springen om nieuwe chauffeurs,’ zegt Piet. Daarnaast worden er ook twee nieuwe telefonisten gezocht.