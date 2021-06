Tegenvaller bij bouw nieuw pand Iederz aan Bornholmstraat

nieuws

De bouw van het nieuwe onderkomen van sociale werkvoorziener Iederz aan de Bornholmstraat heeft vertraging opgelopen door een fout in de omgevingsvergunning. Daardoor begint de start van de bouw mogelijke een maand later dan gepland.

De bouw van het nieuwe pand van Iederz zou eigenlijk in de tweede helft van september moeten beginnen, maar door een over het hoofd geziene gebiedsaanduiding sloop er een fout in de omgevingsvergunning. Een deel van het nieuwe gebouw bevindt zich in een zogenaamd ‘plasaandachtsgebied’, waardoor er extra aanpassingen nodig zijn in de vergunningen.

Volgens wethouder Bloemhoff gaat de vertraging, ondanks het feit dat de nieuwe procedure 26 weken kan duren, niet meer dan vier weken vertraging opleveren.

De gemeente stelde in juni vorig jaar ruim 40 miljoen euro aan krediet beschikbaar voor de nieuwbouw. Het nieuwe gebouw is nodig omdat Iederz in de huidige panden aan de Peizerweg en Van der Hoopstraat niet kan uitbreiden naar een volledige leer- en werkorganisatie. Bovendien zijn die panden op leeftijd en verkeren ze in niet al te beste staat.