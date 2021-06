Taxichauffeur: ”Voor mijn gevoel wordt er van een mug een olifant gemaakt”

nieuws

Uber probeert op de Groningse taximarkt te komen. Sommige taxichauffeurs zien dit niet zitten en benaderen de Uber chauffeurs. Er is al één melding bij de politie binnengekomen. Dit meldt stadsblog Sikkom.

Volgens Sikkom geven Groningse taxichauffeurs via Whatsapp aan elkaar door waar een taxi van Uber is gespot. Dit om Uber weg te jagen. Volgens een taxichauffeur die anoniem wil blijven, maar wiens naam bij de redactie bekend is, is het allemaal wat overdreven. ”Voor mijn gevoel wordt er van een mug een olifant gemaakt. Ik heb wel vernomen dat er iets is gebeurd maar volgens mij was het gewoon een gesprek met elkaar,” vertelt hij. Verschillende andere Groningse taxichauffeurs willen niet op de kwestie reageren.

De politie bevestigt aan Sikkom dat er afgelopen weekend een melding is geweest en dat het incident wordt onderzocht. Ze roept chauffeurs die te maken hebben met dergelijke praktijken, zich te melden. Burgemeester Schuiling wil nog niet op de kwestie reageren en wacht het onderzoek van de politie af.