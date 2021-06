Supporters FC vieren start vijftigjarig jubileum met fakkels en vuurwerk

nieuws

Foto: Anneloes Struik

FC Groningen bestaat woensdag vijftig jaar. Supporters kwamen rond middernacht samen op de Grote Markt om de aftrap van het jubileum te vieren.

Volgens verslaggever Wouter Holsappel gaat het om een paar honderd man die zich op de Grote Markt hadden verzameld. Zij ontstaken fakkels en staken vuurwerk af. “Ze hebben een lint van mensen met fakkels gemaakt vanaf de Euroborg tot de Grote Markt en van het oude stadion in de Oosterpark tot de Grote Markt”, vertelt Holsappel. Op de Martinitoren was een projectie van het clublogo te zien, daarnaast was de toren gehuld in de groen en witte clubkleuren.

FC Groningen werd opgericht op 16 juni 1971 en komt voort uit de Groninger Voetbal en Atletiek Vereniging (GVAV). Vanwege het jubileum worden er de komende periode verschillende activiteiten georganiseerd.