Suppen of verzuipen?

Er is niets leuker dan Groningen ontdekken vanaf een sup plank. Suppen door de diepen is razend populair én coronaproof.

‘Tijdens het suppen ben je in nauw contact met het water. Daarnaast is het leuk om Groningen te ontdekken vanaf het water in plaats van door langs de grachten te wandelen’, zegt Matthé Kooi van Suppen in Grunn. ‘Bij suppen draait het om balans. Zodra je de balans hebt gevonden is het makkelijker om te blijven staan’, zegt hij.

Matthé heeft zijn bedrijf opgericht tijdens de eerste lockdown. ‘Suppen kan geheel coronaproof omdat het in de buitenlucht is en er gemakkelijk anderhalve meter afstand kan worden gehouden’, zegt hij. ‘Ik had een board aangeschaft en zelf wat routes uitgestippeld. Die routes wilde ik graag met mensen delen’, zegt Matthé