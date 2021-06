“Super dat we vandaag honderd mensen hebben mogen verwelkomen bij onze molen”

nieuws

Foto: google maps

Honderd bezoekers. Dat is de schatting van het aantal mensen dat zaterdag een bezoek heeft gebracht aan molen De Leeuw. Dit weekend vindt in de provincie het Groninger Molenweekend plaats.

“Het was een groot succes”, vertelt molenaar Ben Herbrink. Herbrink is normaal molenaar op de Germania in Thesinge, maar is dit weekend te vinden op De Leeuw in Zeerijp. De Leeuw is een achtkante stellingmolen met een functie van koren- en pelmolen en wordt beheerd door Het Groninger Landschap. De molen is in 1865 gebouwd. “Dat er flink wat bezoekers langs zijn geweest komt ook vanwege een fietstocht die langs verschillende molens voert. In totaal zijn er drie groepen van dertig personen langs gepeddeld. Bij de molen konden ze een kom soep en een broodje krijgen. Het was super gezellig.”

Maalkoppel en pellerij

Een aantal mensen hebben ook gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de molen van binnen te bekijken. “Deze mensen hebben we een rondleiding gegeven waarbij we alles onderdelen en functies hebben uitgelegd. Zo leggen we bijvoorbeeld het maalkoppel uit maar ook de pellerij. Ook laten we het stilzetten van de molen zien wat als bijkomstigheid heeft dat mensen dan ook even aan de voorkant kunnen kijken.”

Grote waarde

Volgens Herbrink is het Groninger Molenweekend van grote waarde. “Je hebt het nationale Molenweekend en daarnaast heeft elke provincie zijn eigen molenweekend. Dit heeft als voordeel dat molenaars uit den lande een bezoek kunnen brengen aan een provincie om daar een blik in de keuken te kunnen werpen. Zo hadden we vandaag een molenaar uit het Friese Burum op bezoek. In Burum staat een vergelijkbare molen zoals die hier in Zeerijp is te vinden. De molen in Burum is echter in 2012 afgebrand. De gesprekjes met molenaars die dan op visite komen beschouw ik als heel waardevol.”

Soep

Ook zondag is De Leeuw geopend. “Ik zal je eerlijk zeggen dat ik zo direct naar een groothandel ga om soep in te kopen. Alle soep die we hadden ingekocht is er al doorheen. En we hopen dat het morgen weer zo’n succesvolle dag gaat worden.” De Leeuw aan de Borgweg is zondag vanaf 10.00 uur geopend voor het publiek.