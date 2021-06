Suikermarkt op Suikerterrein: “We hebben er heel veel zin in”

nieuws

Op het Suikerterrein vindt volgende week zondag de eerste editie van de Suikermarkt van dit seizoen plaats. De organisatie laat weten er naar uit te kijken.

“We hebben er heel veel zin in”, vertelt Maartje van der Meulen van de organisatie. “De standhouders staan te trappelen om weer iets te kunnen doen. En als ik mij niet vergis, dan is dit ook het eerste evenement dat sinds de versoepelingen van de coronamaatregelen gehouden gaat worden in Groningen.” Op de suikermarkt zijn zo’n zeventig stands te bezoeken. Op de markt zal een variatie te vinden zijn aan bijzondere items als vintage kleding, meubeltjes, vinyl, sieraden, interieurdecoratie en meer. Ook worden er zelfgemaakte producten aangeboden. Er moet gedacht worden aan zelfontworpen kaartjes, sieraden en zelfgebakken taarten, koekjes en jams.

“Voor iedereen wat wils”

“Voor iedereen is er wel wat wils”, vervolgt Maartje. “Kinderen tot zestien jaar hebben gratis toegang, mensen ouder dan zestien jaar betalen drie euro entreekosten. Om toegang te krijgen heb je geen coronatest of vaccinatiebewijs nodig. Wel werken we met de anderhalvemeterregel. Dit betekent ook dat als het vol is, het vol is. We adviseren daarom om van tevoren een kaartje te kopen. Dit kan op zaterdag al door tussen 16.00 en 19.00 uur langs te komen bij EM2. Dan ben je ook direct verzekerd dat je naar binnen kunt. Het leuke is ook dat wij onder deze kaartjes een zogeheten golden ticket verloten. Met dit golden ticket heb je vijftig euro vrij besteden op de Suikermarkt.”

Schminken en livemuziek

Volgens Maartje zijn er genoeg redenen om langs te komen. “Het gaat super gezellig worden. Het is een vintage markt met een festival vibe. Kinderen kunnen zich gratis laten schminken, er is livemuziek van de Antwerpse muzikale familie ‘Wanda’s Wagon’ en er worden plaatjes gedraaid door Swoolish. Ook wordt er voor de inwendige mens gezorgd. Er zijn leuke foodstands en Chris van EM2 serveert lekkere drankjes en pizza’s.” Behalve op 4 juli vinden er ook Suikermarkten plaats op 29 augustus, 26 september en 24 oktober.

Meer informatie over de markt is te vinden op de Facebook-pagina en de Instagram-pagina.