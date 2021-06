Studentenvolleyballers uit Stad zamelen kleding en materiaal in voor andere landen

nieuws

Foto: KeithJJ via Pixabay

Voor het ‘Happiness Project’ van de organisatie ‘Let’s keep the ball flying’ zamelen de studentenvolleybalverenigingen Kroton, Veracles en Donitas de komende weken oude sportspullen in op het ACLO Sportcentrum. In speciale bakken kunnen volleybalkleding en -materialen worden gestopt, bestemd voor mensen uit andere landen die dit hard nodig hebben.

Volgens de verenigingen is alles is welkom, van shirts en schoenen, tot ballen of tassen. De organisatie gaat alle spullen schoonmaken, om ze eind juni naar de ‘juiste plek’ te brengen.

Inzamelingensacties uit voorgaande jaren namens ‘Let’s Keep the Ball flying’ zorgden ervoor dat mensen in Tanzania, Suriname, Syrië en Nepal ook kunnen volleyballen.

De spullen kunnen tot en met 13 juni afgegeven worden in de stand tegenover de servicebalie van de ACLO.