Studentenverenigingen werken samen om seksueel geweld tegen te gaan

Studentenverenigingen in de stad werken samen om seksueel geweld tegen te gaan. Daarvoor krijgen ze sinds deze week trainingen.

De trainingen worden gegeven door de GGD, Sense Noord Nederland en de Nachtraad. Daarin leren de studentenverenigingen onder andere hoe ze ongewenst gedrag kunnen herkennen en hoe ze moeten reageren.

Eén op de tien vrouwen

Uit een onderzoek van Amnesty International bleek deze week nog dat één op de tien vrouwen tijdens hun studie een verkrachting meemaakt. Voor mannen is dit 1 op de 100. Studentenvereniging Dizkartes was de eerste vereniging die actie ondernam om die cijfers bespreekbaar te maken. “We willen graag het thema onder de aandacht brengen bij onze leden,” vertelt bestuurslid Maureen van Blerk van Dizkartes. “Dan kunnen ze straks als de kroegen weer open zijn veilig op stap. Op dit moment wordt het onderwerp niet veel besproken en dat willen we veranderen.”

Merel Cuperus van de Nachtraad is trots op de trainingen. “We zijn er al lang mee bezig samen met de GGD, de gemeente Groningen en Elizabeth Maarsingh van Sense Noord Nederland. We willen het echt vanaf de grond aanpakken. De mensen die de nacht maken zijn de mensen die uitgaan, het barpersoneel en de mensen daar omheen. Door middel van deze trainingen kunnen we horecagelegenheden en studentenverenigingen helpen om een beleid te maken over hoe ze dit soort zaken kunnen herkennen, aanpakken en hoe ze kunnen handelen.”

Ze zien dat seksueel overschrijdend gedrag veel voorkomt in Groningen. “Eigenlijk heeft iedereen er onbewust wel mee te maken,” zegt Van Blerk. “Omdat het zo weinig besproken wordt weten we het niet van leden, maar nu het onder de aandacht komt hoor je steeds meer verhalen.” Dat ziet Cuperus ook. “Het komt vaker voor in Groningen dan in andere steden. Hier is een heel rijk uitgaansleven met veel verschillende mensen. Dat is heel mooi, maar het creëert soms ook situaties waarbij mensen zich niet veilig voelen.”

Ze denken dat de trainingen daarbij kunnen helpen. “Het geeft een praktisch plan,” vertelt Cuperus. “Mensen kunnen dan beter op elkaar letten. Het is fijn als je een stappenplan hebt voor als je iets ziet, dat maakt het haalbaar.”